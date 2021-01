Verso Milan-Torino: Kalulu concede un turno di riposo a Kjaer

Verso Milan-Torino: in vista del match di Coppa Italia il giovane Kalulu potrebbe concedere un turno di riposo a Kjaer

Martedì sera, alle ore 20:45, andrà in scena Milan-Torino, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tanti infortunati, poco tempo per respirare tra un impegno e l’altro: mister Pioli deve tutelare la salute fisica dei suoi calciatori e potrebbe quindi optare per alcune scelte di turnover.

In difesa, per esempio, il giovane Pierre Kalulu potrebbe concedere un turno di riposo a Kjaer, rientrato poco fa dall’infortunio e ancora non al top della condizione atletica. Il francese ex Lione si è dimostrato all’altezza nei precedenti appuntamenti in cui è stato impiegato. Il tecnico rossonero si fida di lui e martedì potrebbe partire dal primo minuto.