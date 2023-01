La probabile formazione di Baroni per la sfida contro il Milan: Colombo potrebbe partire titolare dal 1′ minuto

Domani pomeriggio, alle ore 18, Lecce e Milan scenderanno in campo al Via del Mare per la sfida valida per la 18esima giornata di Serie A. Ecco di seguito le probabili scelte di mister Baroni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco