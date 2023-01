Il Milan partirà nel primo pomeriggio dall’aeroporto di Milano Malpensa in direzione Lecce: ecco i dettagli

Come appreso dalla nostra redazione, il Milan partirà nel primo pomeriggio dall’aeroporto di Milano Malpensa alla volta di Lecce.

Il club rossonero atterrerà a Brindisi, dal cui aeroporto sarà poi diretto in pullman verso Lecce; qui passerà la notte in hotel in vista della sfida di domani contro il Lecce.