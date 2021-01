Verso Cagliari-Milan: i precedenti tra Di Francesco e Pioli

Cagliari-Milan sarà l’undicesimo incrocio tra i due tecnici: l’ultima volta Pioli ne fece sette a Di Francesco

Manca poco a Cagliari-Milan, match in programma alla Sardegna Arena lunedì 18 gennaio. In Sardegna Di Francesco affronta per l’undicesima volta Stefano Pioli. Il bilancio dei precedenti tra i due è abbastanza equilibrato, con un unico pareggio nel 2018 (Fiorentina-Roma 1-1), 4 vittorie per il tecnico abruzzese e 5 per l’allenatore parmigiano. I due si sono incrociati la prima volta nel 2013, quando Di Fra guidava il Sassuolo e Pioli allenava il Bologna.

Poi la parentesi laziale di quest’ultimo: dal 2014 al 2016 si contano due vittorie per parte. Sempre nel 2016 una vittoria dell’attuale allenatore del Milan, che allora allenava i cugini interisti. Nelle due stagioni successive i due tecnici si affrontano ancora sulle panchine di Roma e Fiorentina, il bilancio una vittoria per Di Fra, un pareggio e due vittorie per Pioli. L’ultima quando la Fiorentina asfaltò la Roma per 7-1 buttandola fuori dalla Coppa Italia.