Verona Torino 0-3: crisi Hellas e riscatto granata. Il resoconto del match
Verona Torino 0-3: i granata di Marco Baroni, ex della sfida, passeggiano al Bentegodi. Di seguito il resoconto del match
Il 2026 dell’Hellas Verona inizia esattamente come si era chiuso il 2025: con un pesante passivo a domicilio. Dopo lo 0-3 subito a San Siro contro il Milan (deciso da una doppietta di Nkunku), la squadra di Paolo Zanetti cade con lo stesso punteggio al Bentegodi contro il Torino di Marco Baroni.
Verona Torino, la cronaca del match: dominio granata
La partita si mette subito in salita per gli scaligeri a causa di un clamoroso pasticcio difensivo al 10′. Un retropassaggio impreciso di Bernede mette in difficoltà Nelsson, che si fa scippare il pallone dall’ex di turno: Giovanni Simeone non perdona davanti a Montipò, siglando lo 0-1 e scusandosi con i suoi vecchi tifosi.
Nonostante i tentativi di reazione, l’Hellas non riesce a scardinare il muro granata e nel finale crolla sotto i colpi dei subentrati:
- 87′ – Il raddoppio: Il giovane talento Cesare Casadei chiude i conti con un preciso destro all’angolino su assist di Njie.
- 91′ – Il tris: Lo scatenato Alieu Njie corona la sua prestazione con la rete del definitivo 0-3 in contropiede.
Panchina di Zanetti sempre più in bilico
Con questa sconfitta, l’Hellas resta inchiodato all’ultimo posto in classifica con soli 12 punti, in compagnia di Fiorentina e Pisa. La posizione di Paolo Zanetti è ora criticissima: dopo aver “mangiato il panettone” con ironia, il tecnico vede ora lo spettro dell’esonero farsi sempre più concreto, con la dirigenza scaligera pronta a valutare profili come Salvatore Bocchetti per tentare il miracolo salvezza.