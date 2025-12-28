News
Milan Verona LIVE: diramate le formazioni ufficiali, tutto confermato nei rossoneri
Milan Verona: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la diciassettesima giornata di Serie A in programma alle 12:30 a San Siro
Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri affronta il Veronanella diciassettesima giornata di Serie A 2025-2026. Gara in programma alle 12:30.
Milan Verona: sintesi e moviola
Milan-Verona 0-0: risultato e tabellino
MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All.: Allegri.
HELLAS VERONA: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.
Milan Verona: il pre-partita
Ore 9.30 – Leao out, tocca ancora a Nkunku con Pulisic
Ore 10 – De Winter confermato al centro della difesa in assenza di Gabbia
Ore 10.30 – Modric torna in cabina di regia
Ore 11 – Bartesaghi confermato a sinistra