Verona Napoli, striscione choc da parte dei tifosi scaligeri – FOTO

Uno striscione choc è stato esposto dai tifosi dell’Hellas Verona in vista della sfida contro il Napoli: bandiera russa e ucraina con le coordinate della città azzurra

Notizie che non si vorrebbero leggere e vedere specialmente in questo periodo di guerra. Fomentare l’odio non è tollerabile e sono questi gesti da punire severamente.

Foto della pagina FB Tuttocurve



I tifosi scaligeri hanno esposto uno striscione choc, come riportato anche da Tuttonapoli.net, nel quale si vede la foto con la frase. Due bandiere quelle di Russia e Ucraina con le coordinate di Napoli, quasi a significare dove bombardare. Inaccettabile e vergognoso.