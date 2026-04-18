Verona Milan, i rossoneri contro un tabù storico: vietato perdere senza segnare

Verona Milan, Allegri deve evitare un triplo ko consecutivo che manca dal 2025 e un digiuno offensivo record dal 1967

È tutto pronto per la delicata sfida tra Verona e Milan, in programma domani alle ore 15 al Bentegodi. Per la squadra di Massimiliano Allegri, però, non si tratta di una semplice trasferta: i rossoneri arrivano in Veneto con il peso di due sconfitte consecutive maturate in campionato, entrambe concluse senza essere riusciti a trovare la via della rete. Una crisi di risultati e di gol che ha acceso i riflettori sulle statistiche e su alcuni precedenti storici che il club di Via Aldo Rossi vuole assolutamente evitare di aggiornare.

I numeri, infatti, mettono i brividi: il Milan non colleziona tre sconfitte di fila in Serie A dal marzo del 2025. Ancora più allarmante è il dato relativo alla sterilità offensiva: un eventuale terzo ko consecutivo senza andare a bersaglio rappresenterebbe un record negativo che non si verifica dall’aprile del 1967. In quell’occasione, quasi sessant’anni fa, il Diavolo visse uno dei momenti più bui della sua storia dal punto di vista realizzativo.

Per scongiurare questo scenario, Allegri si affiderà alla voglia di riscatto dei suoi leader offensivi. La sfida diventa dunque l’ultima chiamata per invertire la rotta e blindare l’obiettivo Champions League, scacciando i fantasmi di un passato remoto che rischia di tornare pericolosamente attuale.

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