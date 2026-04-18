Hellas Verona Milan, Allegri cambia tutto: la probabile formazione per il Bentegodi

Hellas Verona Milan, i rossoneri cercano il riscatto con il ritorno al 3-5-2 e una linea giovane sulle fasce

Settimana importante e delicata in casa rossonera: il Milan lavora con estrema serietà in vista della sfida di domani contro l’Hellas. Il match del Bentegodi rappresenta uno snodo cruciale della stagione, soprattutto perché precede lo scontro diretto contro la Juventus. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno l’obbligo di ritrovare una vittoria che manca ormai da due turni; il trend recente è preoccupante, con ben 4 sconfitte nelle ultime 7 uscite. Se il sogno scudetto è ormai sfumato, l’obiettivo Champions League resta prioritario: per blindarlo, serve fare quadrato e ritrovare i valori che hanno caratterizzato la prima parte di questa annata.

Per quanto riguarda le scelte di campo, Allegri sembra intenzionato a rimescolare le carte. In vista di Verona-Milan, la probabile formazione vede il ritorno della difesa a tre e alcune novità sorprendenti sugli esterni. Davanti a Maignan, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic, un pacchetto che garantisce fisicità e solidità contro gli attaccanti scaligeri.

Centrocampo di qualità e gioventù sulle fasce

La vera rivoluzione per la gara di domani riguarda le corsie laterali e la gestione della mediana. Allegri è pronto a lanciare dal primo minuto il giovane Athekame sulla destra e Bartesaghi a sinistra, dando fiducia alla linea verde del club. Il cuore del centrocampo sarà invece affidato all’esperienza e ai muscoli: Fofana agirà da diga davanti alla difesa, supportato dalla classe di Luka Modric e dalla fisicità di Adrien Rabiot. Un reparto di assoluto spessore tecnico che avrà il compito di dettare i ritmi di gioco e rifornire le punte.

Tandem pesante in attacco: Pulisic e Leao

In attacco, non ci sono dubbi: il peso del reparto sarà tutto sulle spalle di Christian Pulisic e Rafael Leao. I due capocannonieri rossoneri agiranno vicini, in un tandem che promette velocità e imprevedibilità. Allegri punta forte sulla loro voglia di riscatto per scardinare la difesa del Verona e tornare a Milano con tre punti fondamentali per la classifica.