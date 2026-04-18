Verona Milan, Sammarco sfida il suo passato: «Sguardo dei grandi indicava la via»

Verona Milan, il tecnico dell’Hellas ricorda gli anni in rossonero alla vigilia del match del Bentegodi

Il Milan si prepara a tornare in campo domani, a otto giorni di distanza dal pesante 0-3 subito a San Siro contro l’Udinese. I rossoneri saranno impegnati alle ore 15 allo stadio “Marcantonio Bentegodi” per la sfida Verona-Milan, un match delicato contro l’Hellas attuale fanalino di coda del campionato. Sulla panchina degli scaligeri siede un volto noto del mondo milanista: Paolo Sammarco, cresciuto proprio nel settore giovanile del Diavolo, che oggi ha presentato la gara in conferenza stampa.

L’allenatore dei veneti ha colto l’occasione per ripercorrere i suoi anni trascorsi a Milanello, sottolineando quanto l’esperienza nel club di Via Aldo Rossi sia stata formativa per la sua carriera. Sammarco ha ricordato con emozione il periodo vissuto nella Primavera rossonera, a contatto con leggende che hanno scritto la storia del calcio mondiale, evidenziando la differenza di approccio e di leadership rispetto al calcio moderno.

Per Sammarco, la sfida di domani non sarà quindi una partita come le altre, ma l’opportunità di confrontarsi con il proprio passato in un momento critico per entrambe le formazioni. Se il Milan di Massimiliano Allegri ha l’obbligo di riscattare il brutto ko interno e blindare la zona Champions, l’Hellas di Sammarco cercherà l’impresa disperata per riaprire la corsa salvezza davanti ai propri tifosi.

Il ricordo del Milan e delle sue bandiere

IL PASSATO — «È passato un po’ di tempo, ho fatto tutte le giovanili e sono arrivato alla Primavera, era un Milan diverso, con delle bandiere come Maldini, Costacurta, Albertini, giocatori che ho avuto la fortuna di vedere, bastava un loro sguardo per capire dove bisognava andare, un’esperienza che mi porterò sempre dentro».