Verona Milan, Jacobelli consiglia Fonseca: «Lui deve giocare titolare! La società ha un solo modo per riconquistare i tifosi»

Verona Milan, Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha consigliato Paulo Fonseca: Francesco Camarda titolare. Le parole

Intervenuto a TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Innanzitutto mi sento di dire che se Camarda merita di giocar titolare, deve giocare titolare, altrimenti è inutile fare raffronti con il modello Barcellona. In questo momento penso possa ridare un entusiasmo che è mancato durante la festa per i centoventicinque anni. Basti penare all’assenza di Maldini e Boban e alle proteste pesanti dei tifosi. Ora alcuni risultati positivi potrebbero ricucire parzialmente il rapporto con una società che ha accompagnato alla porta due figure come Maldini e Massara».