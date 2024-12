Verona Milan, Zeroli c'è! Convocazione in extremis

Verona Milan, Paulo Fonseca ha deciso di convocare anche Kevin Zeroli in vista della sfida di questa sera al Bentegodi. Le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha sciolto un’importante riserva in vista della gara di questa sera contro il Verona.

Kevin Zeroli convocato in Prima Squadra per Hellas Verona-Milan. Il classe 2005 é appena rientrato da un infortunio: ultima partita giocata lo scorso 24 novembre in Serie C. Il ragazzo potrebbe dunque tornare molto utile a gara in corso in un momento di piena emergenza per i rossoneri.