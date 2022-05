Verona Milan: domani alle 15:15 la conferenza stampa di Tudor

Verona Milan: domani alle 15:15 prevista la conferenza stampa del tecnico degli scaligeri Igor Tudor

Hellas Verona FC informa che domani – sabato 7 maggio – alle ore 15.15, presso la sede del Club gialloblù, in via Olanda 11, a Verona – si terrà la conferenza stampa di mister Igor Tudor, nella vigilia del match di domenica 8 maggio (ore 20.45) contro il Milan, in programma allo stadio ‘Bentegodi’ e valido per la 36a giornata della Serie A TIM 2021/22.

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO STAMPA

È possibile fare richiesta di accreditamento via mail a [email protected]

Nel rispetto delle normative vigenti e dei relativi protocolli di sicurezza, nonché degli spazi a disposizione e dei necessari distanziamenti, saranno ammessi alla conferenza un massimo di 10 fra giornalisti e fotografi. A coloro che ne faranno richiesta, secondo la procedura di accreditamento sopra specificata, verranno inoltre fornite tutte le informazioni relative alle modalità di accesso alle conferenze in presenza.