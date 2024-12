Verona Milan, Di Gennaro non ha dubbi: «Indecifrabile questo Milan: squadra con problemi ma...»

Verona Milan, Antonio Di Gennaro, noto opinionista, ha analizzato il momento dei rossonero dopo la vittoria contro gli scaligeri

Intervenuto a TMW Radio, Antonio Di Gennaro, noto opinionista, ha commentato il momento del Milan dopo la vittoria ottenuta venerdì sera sul campo del Verona. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «E’ indecifrabile, è una buona squadra ma ci sono problemi. E’ difficile dire che stiano con Fonseca, visto quanto successo. Per me qualcuno andrà via a gennaio, ma non vedo l’unione che dovrebbe esserci in una big. E l’allenatore non è solo ma quasi».