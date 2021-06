Ventura: «Italia? Tra le prime quattro. Serenità ed entusiasmo determinanti»

Ventura ha parlato a Gazzetta dello sport in occasione del debutto europeo di questa sera contro la Turchia, gara in programma alle 21

Ventura ha parlato a Gazzetta dello sport in occasione del debutto europeo di questa sera contro la Turchia, gara in programma alle 21. Le sue parole.

DOVE PUÒ ARRIVARE- «Sicuramente tra le prime quattro, poi dalle semifinali in avanti diventa molto difficile fare previsioni. Può accadere di tutto. In generale, sono convinto che l’Italia sarà una delle protagoniste dell’Europeo. La squadra favorita è sempre la Francia,

che in questo momento ha qualcosa in più. Poi ci sono le le altre: Inghilterra, Italia, Belgio, Germania. Ma l’Italia può fare molto bene

puntando sulla serenità e l’entusiasmo che hanno caratterizzato la lunga corsa di questi mesi».

DECISIVO- «L’Inghilterra ha Foden, la Francia Mbappé, il Belgio Lukaku tanto per citare tre giocatori importanti. Ma l’Italia ha la squadra, perché tutti i giocatori sono al servizio del gruppo. Questa striscia positiva ha confermato che siamo una squadra di club che casualmente gioca in un torneo per nazionali».

SU MANCINI- «Ha fatto un percorso straordinario, manca soltanto la ciliegina a una torta preparata con grande cura. Dopo aver toccato il punto più basso, si poteva solamente risalire, ma questo non era affatto facile né scontato. Mancini è stato bravo anche a lasciare tanti giovani che hanno fatto esperienza poco per volta e ora sono diventati i punti fermi della squadra. Mancini i meriti se li è guadagnati sul campo, con i fatti e non con le parole».