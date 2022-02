Ventola: «Il gol di Messias il problema del Milan»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Nicola Ventola, intervenuto alla Bobo Tv, sulla partita del Milan contro la Salernitana:

«Il gol di Messias è stato il problema del Milan: la Salernitana era compatta a centrocampi e ripartiva. Il Milan ha cercato sempre e troppo la profondità per Leao, ma in modo eccessivo. L’errore secondo me è stato di non aspettare il momento, è stato troppo frettoloso. La Salernitana poi è venuta fuori e ha meritato il pareggio»