Ventola: «Ecco qual’è stato il problema per il Milan a Salerno»

Ospite della BoboTv, Nicola Ventola ha parlato così del pareggio ottenuto dal Milan a Salerno. Ecco cosa ha detto:

«Il gol di Messias è stato il problema del Milan: la Salernitana era compatta a centrocampi e ripartiva. Il Milan ha cercato sempre e troppo la profondità per Leao, ma in modo eccessivo. L’errore secondo me è stato di non aspettare il momento, è stato troppo frettoloso. La Salernitana poi è venuta fuori e ha meritato il pareggio»