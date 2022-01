Rigorista Milan: cambiate le gerarchie dopo Venezia?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Contro il Venezia il Milan ha seganto su calcio di rigore ma non è stato Ibrahimovic a batterlo, e stavolta a differenza di Roma dove lo svedese sul primo rigore non era in campo e a batterlo ci ha pensato Giroud, con poi lo stesso numero 11 che ha sbagliato quello da lui battuto nel finale di gara, Ibra era in campo. Sono cambiate le gerarchie?

Pioli a Dazn ha fatto chiarezza: «Oggi il rigorista era Theo, era giusto che tirasse lui. Theo li sa calciare, ha calciato anche un bel rigore. Ha calciato bene, preciso, forte. Bene avere più possibilità per essere sempre più efficaci»