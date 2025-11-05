News
Vendita San Siro ufficiale: anche il Comune di Milano ratifica la cessione. L’atto notarile firmato con la società stadio San Siro S.p.A.
Vendita San Siro ufficiale: anche il Comune ha annunciato con un comunicato l’avvenuto rogito odierno con Milan e Inter
Anche il Comune di Milano ha ufficializzato sul proprio sito la storica firma del rogito per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe ai due club milanesi.
L’ente ha confermato che l’«atto notarile relativo alla compravendita del compendio immobiliare» è stato firmato nella giornata odierna tra il Comune di Milano e la società Stadio San Siro S.p.A..
Il compendio immobiliare ceduto comprende lo stadio Giuseppe Meazza, qualificato nel Piano di Governo del Territorio come «Grande Funzione Urbana San Siro». La cessione avviene a seguito della proposta presentata da A.C. Milan s.p.a. e F. C. Internazionale Milano s.p.a., in linea con l’Art. 4, comma 13, della cosiddetta «Legge Stadi» (d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38).
L’ufficialità del Comune chiude la procedura di cessione e apre la strada ai progetti di riqualificazione delle aree.