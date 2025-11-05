Connect with us

Vendita San Siro ufficiale: anche il Comune di Milano ratifica la cessione. L'atto notarile firmato con la società stadio San Siro S.p.A.

Rabiot fa felice Allegri? Pre-convocazione di Deschamps ma il centrocampista ha un'idea chiara in mente. Le ultime

San Siro Milan, ufficiale la firma del Rogito! Il comunicato congiunto dei rossoneri e dell'Inter, l'impianto è ora di proprietà dei due club

Mercato Milan, come vanno i prestiti: Bennacer, Camarda, Chukwueze e non solo

Calciomercato Milan, retroscena Pavlovic: dal veto estivo di Allegri al nuovo ruolo da insostituibile in rossonero

Vendita San Siro ufficiale: anche il Comune ha annunciato con un comunicato l’avvenuto rogito odierno con Milan e Inter

Anche il Comune di Milano ha ufficializzato sul proprio sito la storica firma del rogito per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe ai due club milanesi.

L’ente ha confermato che l’«atto notarile relativo alla compravendita del compendio immobiliare» è stato firmato nella giornata odierna tra il Comune di Milano e la società Stadio San Siro S.p.A..

Il compendio immobiliare ceduto comprende lo stadio Giuseppe Meazza, qualificato nel Piano di Governo del Territorio come «Grande Funzione Urbana San Siro». La cessione avviene a seguito della proposta presentata da A.C. Milan s.p.a. e F. C. Internazionale Milano s.p.a., in linea con l’Art. 4, comma 13, della cosiddetta «Legge Stadi» (d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38).

L’ufficialità del Comune chiude la procedura di cessione e apre la strada ai progetti di riqualificazione delle aree.

