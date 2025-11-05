San Siro Milan, ufficiale la firma del Rogito! Il comunicato congiunto dei rossoneri e dell’Inter, l’impianto è ora di proprietà dei due club

San Siro Milan, è ufficiale l’acquisto dell’impianto e delle aree limitrofe da parte dei rossoneri e dell’Inter: il comunicato dei due club

AC Milan e FC Internazionale Milano hanno reso noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della «Grande Funzione Urbana San Siro», che comprende lo stadio Meazza e l’area circostante.

La realizzazione del nuovo stadio e l’intervento di rigenerazione urbana rappresentano un «nuovo capitolo per la città di Milano» e per entrambi i Club. Questo traguardo cruciale riflette le «ambizioni condivise» da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e un investimento che creerà valore a supporto della «crescita sostenibile» delle Società.

San Siro, progetto architettonico e polo di eccellenza

I Club hanno affidato a Foster + Partners e MANICA il percorso progettuale e di sviluppo per un nuovo impianto di «livello mondiale» e per il masterplan dell’area circostante. Lo stadio risponderà ai più alti standard internazionali ed è destinato a diventare una «nuova icona architettonica» per Milano.

Il progetto prevede la creazione di un «nuovo polo di eccellenza» che rifletterà la vocazione sportiva e culturale del quartiere, rigenerando lo spazio urbano nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità. L’intera operazione, perfezionata tramite la società Stadio San Siro S.p.A., è supportata da un finanziamento disposto da importanti istituti bancari internazionali, tra cui Goldman Sachs e J. P. Morgan, in qualità di coordinatori principali.