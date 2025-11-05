Vendita San Siro, rogito in corso e iniziato questa mattina! Le ultimissime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Una giornata che potrebbe segnare la fine di un’epoca e l’inizio di un nuovo capitolo per il calcio milanese. Secondo quanto riportato dal giornalista Antonio Vitiello, è iniziato alle prime luci dell’alba (ore 7:30) l’atto notarile per il rogito di vendita dello Stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti ai due club milanesi, il Milan e l’Inter. Trattandosi di un atto estremamente lungo e complesso, ci vorrà tempo prima delle firme definitive che sanciranno il passaggio ufficiale dell’impianto dal Comune di Milano nelle mani delle due società.

🏗️ Nuovo Stadio: Perché la Ristrutturazione è Impossibile

La volontà dei due colossi di costruire un nuovo impianto al posto della “Scala del Calcio” è stata ribadita in un Documento Descrittivo pubblicato sul sito del Comune. I club hanno spiegato in modo dettagliato e inconfutabile le ragioni per cui la ristrutturazione di San Siro non è economicamente e strutturalmente sostenibile.

I principali vincoli individuati da AC Milan e FC Internazionale sono:

Età della Struttura: Lo stadio ha quasi 100 anni e richiede interventi strutturali troppo costosi e invasivi.

Lo stadio ha quasi e richiede troppo costosi e invasivi. Configurazione Architettonica: Vincoli insormontabili , come la vicinanza al Trotto e i limiti imposti dalle rampe del secondo anello, impediscono l’ampliamento e la modernizzazione delle strutture interne (come i camminamenti al terzo anello).

Vincoli , come la vicinanza al Trotto e i limiti imposti dalle rampe del secondo anello, l’ampliamento e la delle strutture interne (come i camminamenti al terzo anello). Ricavi Compromessi: I lavori di ristrutturazione durerebbero 3-4 anni , obbligando le squadre a spostarsi , con conseguenti perdite economiche inaccettabili.

I lavori di ristrutturazione durerebbero , obbligando le squadre a , con conseguenti inaccettabili. Inadeguatezza agli Standard: Anche ristrutturato, l’impianto non offrirebbe un’esperienza moderna e accessibile, tipica dei nuovi stadi europei .

Anche ristrutturato, l’impianto un’esperienza moderna e accessibile, tipica dei . Costi/Benefici Sfavorevoli: L’investimento non sarebbe compensato da un incremento dei ricavi sufficiente a giustificare la spesa.

🔴⚫ Il Futuro del Diavolo Sotto Allegri e Tare

Mentre le squadre continuano a sfidarsi sul campo, il futuro infrastrutturale è di vitale importanza per la crescita economica. Il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare (l’ex dirigente della Lazio, ora focalizzato sulla pianificazione strategica), e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri (il tecnico livornese di ritorno in panchina), necessita di un impianto all’avanguardia per competere ai massimi livelli internazionali.

Il nuovo stadio è visto come la chiave di volta per aumentare i ricavi da match day e rafforzare il brand rossonero a livello globale. La solidità finanziaria data dalla nuova casa sarà cruciale per sostenere le ambizioni di mercato e i progetti tattici di Allegri.