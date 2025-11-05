Connect with us

News

Vendita San Siro, rogito in corso e iniziato questa mattina! Le ultimissime

News

Milan, la difesa è rinata e funziona! Il trio difensivo scelto di Allegri...

News

Juventus, cambio in società! Arriva un ex Milan alla comunicazione

News

Parma Milan, la squadra di Cuesta perde due pedine fondamentali! I dettagli

News

Pulisic non convocato dagli Usa! Pochettino ha sorpreso tutti: ecco il motivo

News

Vendita San Siro, rogito in corso e iniziato questa mattina! Le ultimissime

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

San Siro

Vendita San Siro, rogito in corso e iniziato questa mattina! Le ultimissime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Una giornata che potrebbe segnare la fine di un’epoca e l’inizio di un nuovo capitolo per il calcio milanese. Secondo quanto riportato dal giornalista Antonio Vitiello, è iniziato alle prime luci dell’alba (ore 7:30) l’atto notarile per il rogito di vendita dello Stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti ai due club milanesi, il Milan e l’Inter. Trattandosi di un atto estremamente lungo e complesso, ci vorrà tempo prima delle firme definitive che sanciranno il passaggio ufficiale dell’impianto dal Comune di Milano nelle mani delle due società.

🏗️ Nuovo Stadio: Perché la Ristrutturazione è Impossibile

La volontà dei due colossi di costruire un nuovo impianto al posto della “Scala del Calcio” è stata ribadita in un Documento Descrittivo pubblicato sul sito del Comune. I club hanno spiegato in modo dettagliato e inconfutabile le ragioni per cui la ristrutturazione di San Siro non è economicamente e strutturalmente sostenibile.

I principali vincoli individuati da AC Milan e FC Internazionale sono:

  • Età della Struttura: Lo stadio ha quasi 100 anni e richiede interventi strutturali troppo costosi e invasivi.
  • Configurazione Architettonica: Vincoli insormontabili, come la vicinanza al Trotto e i limiti imposti dalle rampe del secondo anello, impediscono l’ampliamento e la modernizzazione delle strutture interne (come i camminamenti al terzo anello).
  • Ricavi Compromessi: I lavori di ristrutturazione durerebbero 3-4 anni, obbligando le squadre a spostarsi, con conseguenti perdite economiche inaccettabili.
  • Inadeguatezza agli Standard: Anche ristrutturato, l’impianto non offrirebbe un’esperienza moderna e accessibile, tipica dei nuovi stadi europei.
  • Costi/Benefici Sfavorevoli: L’investimento non sarebbe compensato da un incremento dei ricavi sufficiente a giustificare la spesa.

🔴⚫ Il Futuro del Diavolo Sotto Allegri e Tare

Mentre le squadre continuano a sfidarsi sul campo, il futuro infrastrutturale è di vitale importanza per la crescita economica. Il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare (l’ex dirigente della Lazio, ora focalizzato sulla pianificazione strategica), e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri (il tecnico livornese di ritorno in panchina), necessita di un impianto all’avanguardia per competere ai massimi livelli internazionali.

Il nuovo stadio è visto come la chiave di volta per aumentare i ricavi da match day e rafforzare il brand rossonero a livello globale. La solidità finanziaria data dalla nuova casa sarà cruciale per sostenere le ambizioni di mercato e i progetti tattici di Allegri.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.