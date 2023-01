Vasquez saluta il Club Guarani: il messaggio del portiere colombiano sui social

Vasquez saluta il Club Guarani: «Grazie di aver aperto le porte e per avermi dato l’opportunità di realizzare i miei sogni»

Devis Vasquez attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social ha voluto salutare il Club Guarani. Ecco le parole del nuovo portiere del Milan:

«Approfitto di questo mezzo per salutarci. Sono stati tre anni di alti e bassi, tre anni di felicità e tristezza. Sono grato a tutte le persone che mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno in cui sono arrivato al Club Guaraní, che ha aperto le sue porte e mi ha dato l’opportunità di realizzare i miei sogni di essere un CALCIATORE PROFESSIONISTA, giocare a COPA LIBERTADORES e avere la possibilità giocare un titolo in due occasioni che per pochissimo non l’abbiamo raggiunto.

Grazie ai miei compagni di squadra per avermi sempre stretto la mano, alla dirigenza che si è fidata di me per il mio arrivo al club e, ognuno dello staff tecnico che ha contribuito alla mia crescita professionale e personale, chinesiologi, fisioterapisti, nutrizionisti. Grazie ai tifosi che c’erano incondizionatamente e anche a chi a un certo punto magari si è sentito infastidito o arrabbiato in qualche occasione, tutto questo mi ha aiutato a crescere e continuare a forgiare il mio carattere e la mia personalità. Grazie alle persone che sempre con i loro messaggi di incoraggiamento hanno aiutato a rialzare la testa, agli oggetti di scena, ai cancheros e alle persone che fanno parte del Guaraní Club, vi auguro il meglio per sempre. Grazie mille e un abbraccio a tutti»