Varriale promuove il Milan: «Comincia bene il 2026 dei rossoneri». Le sue parole

Varriale analizza il successo di Cagliari: rossoneri di nuovo in vetta grazie alla gestione di Allegri e al guizzo di Leao

Il nuovo anno della capolista si apre con un successo fondamentale che consolida le ambizioni scudetto. Enrico Varriale, attraverso il proprio profilo ufficiale su X, ha promosso la prestazione dei rossoneri nella trasferta sarda: «Comincia bene il 2026 del Milan che supera il Cagliari e torna in vetta alla classifica». Un’affermazione che sottolinea la continuità di risultati di una squadra capace di riprendersi il primato solitario, confermando l’ottimo stato di forma del gruppo.

L’analisi del giornalista si sofferma in particolare sulla gestione della gara da parte di Allegri, evidenziando una maturità tattica che permette di saper leggere i diversi momenti del match. Nonostante un avvio non brillantissimo, il Milan ha saputo attendere il momento giusto per colpire, dimostrando una solidità difensiva ormai diventata un marchio di fabbrica.

Varriale, la gestione e il cinismo nella ripresa

Secondo Varriale, la chiave della partita è stata la differente interpretazione tra le due frazioni di gioco. La squadra «parte lenta nel 1° tempo cedendo terreno ai padroni di casa», per poi trasformarsi drasticamente al rientro dagli spogliatoi. Il Milan ha saputo soffrire senza disunirsi, per poi alzare i ritmi quando la stanchezza degli avversari ha iniziato a farsi sentire.

Il momento di svolta è arrivato grazie alla giocata del singolo: «Poi nella ripresa cambio di marcia, il gol di Leao e controllo fino alla fine senza correre rischi». Questa capacità di passare dalla fase di attesa a quella di controllo assoluto è il segnale più chiaro della mentalità vincente che Allegri ha trasmesso ai suoi. Una vittoria pragmatica, cinica e senza sbavature, che permette ai rossoneri di guardare con fiducia ai prossimi impegni stagionali.