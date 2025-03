Var, arriva la svolta in Serie A e Coppa Italia: ecco tutte le novità

Var, arrivano importanti novità in Italia che riguardano sia il campionato che la Coppa Italia. Ecco la svolta!

Svolta Var in Serie A e in Coppa Italia, competizione nella quale è impegnato anche il Milan. La Lega ha annunciato la novità tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale.

IL COMUNICATO – «La Lega Serie A rende noto che, a partire dalla 30ª Giornata di Campionato, procederà ad integrare il segnale del VARDict (ovvero le grafiche televisive trasmesse durante controllo VAR) sui maxischermi degli stadi, informando così gli spettatori presenti di un`eventuale revisione del VAR in corso o di un controllo VAR di lunga durata. Inoltre, solo in occasione delle Semifinali e della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, in seguito alla recente decisione assunta dall`IFAB durante il 139° Annual General Meeting, e in accordo con FIGC e AIA, la Lega Serie A darà il via alla fase di sperimentazione della diffusione del Segnale Audio dell`Arbitro all`interno degli stadi e in televisione, con specifica limitazione alla spiegazione delle sole decisioni prese dal Direttore di Gara dopo l`intervento del VAR per `On-Field-Review` (OFR)».