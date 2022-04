VAR, Mazzarri ha da ridire: «Ci è capitato come con il Milan». Le dichiarazioni del tecnico del Cagliari in conferenza

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match con il Genoa, terminato con la vittoria della squadra di Blessin. Le sue dichiarazioni:

«Meritavamo quantomeno il pari ma secondo me anche la vittoria. Il rigore per me era lampante. Mi aspettavo che il VAR vedesse quello di Keita e non è la prima volta che ci capita, come con il Milan. Alla fine i punti ci mancano. Bisogna stare attenti e noi vogliamo rimanere in Serie A, soprattutto quando lo meritiamo»