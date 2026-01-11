Vanoli: «Questa è una partita che avremmo meritato di vincere»

Vanoli al termine di Fiorentina Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match terminato in pareggio al Franchi

Al termine di Fiorentina-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Paolo Vanoli, mister della Viola. Queste le sue dichiarazioni a margine della sfida:

AVREMMO MERITATO DI VINCERE – «Questa è una partita che avremmo meritato di vincere. Ai ragazzi ho detto che sono orgoglioso di loro, è mancata anche un pizzico di furbizia e fortuna».

LE FASCE FONDAMENTALI – «L’ho preparata sulle fasce con Gosens e Dodo che hanno fatto un buon lavoro. Devi essere bravo a giocare dentro e attaccargli le spalle ad una squadra che gioca a cinque, stiamo diventano una squadra».

SUI TIFOSI – «Sappiamo quanto è importante giocare in casa e avere i tifosi dalla nostra parte. Noi dobbiamo continuare in silenzio, penso che questa squadra stia giocando a calcio, e questa è la soluzione».

