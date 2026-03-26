Vanni analizza il confronto tra Napoli e Milan: «Mercato rossonero risibile rispetto agli azzurri, però Allegri…»

Vanni interviene a Maracanà per commentare la sfida di Pasquetta, sottolineando come il lavoro di Massimiliano Allegri sia stato superiore alle aspettative

Il campionato di Serie A si prepara al grande spettacolo della sfida di Pasquetta tra il Napoli e il Milan, un match che mette di fronte due realtà dai percorsi opposti in questa stagione. Mentre i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua concretezza, cercano di consolidare il piazzamento Champions, i campioni in carica allenati da Antonio Conte riflettono sui troppi punti persi per strada nella difesa del titolo.

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista de La Repubblica Franco Vanni ha presentato la sfida soffermandosi sui possibili rimpianti delle due squadre al termine del campionato. Queste le sue dichiarazioni integrali:

«Chi può avere più rimpianti a fine campionato tra Napoli e Milan? Ha fatto un mercato risibile il Milan, rispetto al Napoli, che invece partiva con la rosa migliore o pari con i nerazzurri. I giocatori a Napoli pare si siano infortunati per cause incredibili. La verità è che il Napoli, campione in carica, ha fatto male in Champions e doveva essere lì a difendere lo Scudetto. Allegri ha fatto una stagione molto buona invece, meglio delle precedenti. E l’obiettivo era rientrare in Champions League».