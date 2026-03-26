Rientro Lukaku, scoppia il caso: la proprietà è furiosa e il Milan ora sorride

Rientro Lukaku, lo strappo improvviso del belga gela Antonio Conte e agita il finale di stagione, regalando ai rossoneri un vantaggio inaspettato nella corsa ai vertici

Il clima intorno alla lotta per i vertici della classifica si scalda improvvisamente, ma non per questioni di campo. Mentre il Milan lavora con serenità a Milanello agli ordini di Massimiliano Allegri, in casa azzurra esplode un caso diplomatico che rischia di compromettere il finale di stagione dei partenopei. Il protagonista è Romelu Lukaku, il cui ritorno in Italia era atteso con ansia dallo staff tecnico per sfruttare la sosta e rimetterlo in condizione. Tuttavia, le notizie che arrivano dal Belgio hanno gelato le aspettative di Antonio Conte e della proprietà campana.

La scelta del calciatore e l’ira del club

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il programma concordato prevedeva un arrivo anticipato a Castel Volturno dopo l’impegno con la propria nazionale. L’obiettivo era chiaro: lavorare duramente per migliorare una forma fisica apparsa precaria nelle ultime uscite. Invece, il centravanti ha deciso di non rientrare in Italia prima dell’inizio della settimana prossima, posticipando di fatto l’inizio della preparazione specifica. Questa decisione ha generato una profonda irritazione in tutto l’ambiente napoletano, compresi i dirigenti e lo storico collaboratore Gabriele Oriali, che contavano sulla professionalità della punta per la rincorsa ai nerazzurri e ai rossoneri.

Tensioni interne e rischi per il futuro

Lo strappo sembra essere profondo. Nonostante i contatti costanti avvenuti nelle ultime ore, il calciatore ha scelto di rimanere in patria, ignorando le sollecitazioni della società. La situazione è monitorata con grande attenzione dai milanisti, consapevoli che una crisi interna a un’avversaria diretta possa rappresentare un vantaggio psicologico e tecnico non indifferente. Secondo la fonte giornalistica, l’irritazione del club è tale da far ipotizzare scenari punitivi: non è escluso che il belga possa trovare pochissimo spazio da qui alla fine del campionato.

Questo isolamento tecnico metterebbe seriamente a rischio anche la sua partecipazione al prossimo Mondiale, un danno d’immagine e professionale enorme per l’ex attaccante della squadra di Inzaghi. In questo scenario di estrema incertezza, il Diavolo può guardare con fiducia ai propri impegni, puntando sulla solidità del gruppo guidato da Allegri e sulla serenità di uno spogliatoio che, a differenza di quello dei rivali, appare compatto verso l’obiettivo finale.