Napoli Milan, Allegri ritrova Loftus-Cheek. Ci saranno Gabbia e Leao? Le ultime sulle loro condizioni

Napoli Milan, Allegri recupera Loftus-Cheek per la decisiva trasferta al Maradona. Su Gabbia e Leao arrivano novità

Dopo il prezioso successo per 3-2 ottenuto contro il Torino e alcuni giorni di meritato riposo, il Milan di Massimiliano Allegri ha ripreso la preparazione a Milanello. Nonostante l’assenza dei numerosi calciatori impegnati con le rispettive nazionali, la seduta di ieri ha regalato una notizia fondamentale per il reparto mediano rossonero. Ruben Loftus-Cheek, lontano dai campi dallo scorso 22 febbraio a causa della frattura della mandibola rimediata contro il Parma, è finalmente tornato ad allenarsi stabilmente con il resto dei compagni. Il centrocampista vede dunque la convocazione per la delicata trasferta contro il Napoli alla ripresa del campionato.

Napoli Milan, dubbi in difesa e in attacco: le condizioni di Gabbia e Rafael Leao

Se il recupero dell’inglese procede spedito, lo stesso non si può dire per altri due pilastri della formazione titolare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, restano ancora forti incertezze sulla disponibilità di Matteo Gabbia e Rafael Leao per la sfida del Maradona. Entrambi i calciatori stanno proseguendo il loro specifico percorso di cure e terapie per smaltire i rispettivi infortuni, ma la decisione definitiva verrà presa solamente nel corso della prossima settimana. Ad oggi, la presenza del difensore centrale e della stella portoghese contro gli azzurri rimane in forte dubbio, obbligando lo staff tecnico a valutare soluzioni alternative.

«Il prossimo mercato estivo milanista sarà senz’altro molto intenso. Diversi giocatori faranno le valigie. E non soltanto gli elementi con il contratto in scadenza. L’organico verrà profondamente rinnovato e ringiovanito. Ma molto dipenderà dalle risorse a disposizione. Ce ne saranno: ormai è assodato. E anche nei desideri di Oaktree c’è l’intenzione di mettere a segno un colpo che abbia un impatto mediatico, oltre che tecnico. E Diaby avrebbe una logica anche in questo senso. Il suo acquisto, però, non potrà consumare tutte le “munizioni”. Facile, quindi, che il primo approccio sarà ancora per un prestito, magari con l’inserimento di qualche condizione che renda obbligatorio il riscatto. Poi dovrà dare il suo contributo anche l’attaccante francese, spingendo per l’uscita con ancora più forza rispetto a quanto fatto lo scorso gennaio»