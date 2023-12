Van De Beek Milan: sfuma l’obiettivo, pronte le visite con l’Eintracht

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Van de Beek. Colpo destinato a sfumare, pronte le visite con l’Eintracht

Come riportato da Sky Sport UK, il calciatore in questo momento si trova a Francoforte, per sottoporsi agli esami medici con l’Eintracht e la firma è attesa nel corso della giornata.