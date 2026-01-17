Van Basten, stop temporaneo in tv: l’annuncio e la scelta di stare vicino alla moglie. Ecco cos’è successo

Van Basten, la decisione dell’ex campione rossonero di sospendere il ruolo da opinionista per Ziggo Sport: il motivo

Marco Van Basten, leggenda del Milan e del calcio mondiale, ha annunciato la decisione di sospendere temporaneamente il proprio lavoro da opinionista televisivo per stare vicino alla moglie Liesbeth, alle prese con un periodo di cure mediche complesse. Una scelta personale forte, comunicata con grande sobrietà, che ha immediatamente suscitato vicinanza e rispetto nel mondo sportivo.

L’ex attaccante olandese, tre volte Pallone d’Oro e simbolo di un’epoca vincente in rossonero, è da anni uno dei volti più riconoscibili dell’emittente Ziggo Sport, dove ricopre il ruolo di opinionista. Nelle prossime settimane, però, Van Basten ha scelto di mettere in secondo piano l’impegno professionale per dedicarsi completamente alla sfera privata.

Una scelta di responsabilità e vicinanza familiare

La decisione è stata spiegata dallo stesso Marco van Basten, ex attaccante del Milan e icona del calcio internazionale, che ha chiarito le proprie priorità in un momento così delicato. L’ex numero 9 ha sottolineato la volontà di concentrarsi esclusivamente sul percorso di guarigione della moglie, consapevole delle difficoltà che attendono la famiglia nei prossimi mesi.

Questa scelta racconta molto del profilo umano di Van Basten, da sempre riservato fuori dal campo e poco incline all’esposizione mediatica non necessaria. Anche dopo il ritiro dal calcio giocato, l’olandese ha mantenuto uno stile sobrio, selezionando con attenzione i propri impegni pubblici.

Il messaggio di Ziggo Sport e la reazione del mondo del calcio

L’annuncio è stato accompagnato anche da una comunicazione ufficiale dell’emittente olandese, che ha espresso piena vicinanza a Van Basten e alla sua famiglia. Il mondo del calcio, dai tifosi agli addetti ai lavori, ha reagito con grande rispetto, sottolineando come, in situazioni simili, la dimensione umana superi qualsiasi ruolo professionale.

Il legame tra Van Basten e il pubblico resta intatto, così come la stima nei confronti di una figura che ha segnato la storia del calcio europeo. La sospensione dall’attività televisiva non è vissuta come un addio, ma come una pausa necessaria, affrontata con dignità e responsabilità.

DICHIARAZIONI DI VAN BASTEN – «Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo».

