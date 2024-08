Valeri AVVERTE i suoi all’intervallo: «C’è una cosa che dobbiamo fare se vogliamo battere il Milan». Le parole

Valeri è intervenuto ai microfoni di DAZN all’intervallo della sfida tra Parma e Milan. Le sue dichiarazioni.

VALERI – «Sinceramente deve cambiare ben poco, dobbiamo ricominciare con questo atteggiamento aggressivo che avevamo prima e difendere bene. L’importante ora è non prendere gol. Anche settimana scorsa non siamo tanto calati, come l’altra volta anche oggi non dobbiamo calare».