Valeri Milan: l’uomo delle espulsioni “strane” a Donnarumma e Ibrahimovic

Valeri Milan: un’accoppiata che non lascia vibrazioni positive ai tifosi rossoneri. Ecco i discussi precedenti

La notizia della designazione di Paolo Valeri come arbitro del big match in programma domenica contro la Juventus non ha suscitato vibrazioni positive tra le fila del tifo rossonero. Nel recente passato l’arbitro romano si è infatti reso protagonista di due eventi che hanno suscitato diverse polemiche: una è stata l’espulsione rifilata da Gianluigi Donnarumma, che quel giorno sedeva in panchina, per proteste durante Milan Torino di Coppa Italia e l’altra, stessa competizione, con il rosso sollevato sulla testa di Ibrahimovic nel derby passto alla storia per lo scontro con Lukaku.

In quella occasione Ibrahimovic venne allontanato dal campo per doppio giallo dopo un fallo a centrocampo che permise poi ai nerazzurri di passare il turno grazie ad un gol nel finale di Eriksen.