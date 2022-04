Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky, prima della gara del Torino contro la Lazio: le sue parole

BREMER – «Difficile dare una valutazione di un giocatore così, ci sono troppe variabili. La prima è le squadre che ti chiamano. E’ un giocatore straordinario, sta facendo cose incredibili in una situazione dove c’è carenza in quel ruolo. Se qualcuno ci ha già contattato? No, sono tutte in silenzio. Scherzo, c’è movimento ma è ancora presto».