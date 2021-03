Under 21, probabile ricorso contro la pesantissima squalifica a Tonali, arrivata dopo il rosso diretto rimediato contro la Repubblica Ceca

Under 21, probabile ricorso contro la pesantissima squalifica a Tonali, arrivata dopo il rosso diretto rimediato contro la Repubblica Ceca.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE UEFA- Come riporta questa mattina Tuttosport, dalla suddetta arriva la mano pesante, probabilmente più di quel piede usato da Tonali per infliggere il pestone. Il giocatore rossonero, fermato per tre giornate, mano pesante che, in teoria, impedirebbe al centrocampista di disputare anche un eventuale quarto di finale. Come riporta il quotidiano, l’U21 azzurra starebbe valutando in queste ore la possibilità di presentare ricorso affinché si possa avere uno sconto.