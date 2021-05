Un morto durante i festeggiamenti della Salernitana, gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia di oggi

La Salernitana è tornata in Serie A e in città è esplosa la festa: caroselli, fumogeni e sfilate per le vie di Salerno per un’attesa lunga 23 anni. Una festa che però si trasforma in tragedia, come riportato da Fanpage.it.

All’altezza del lungomare Trieste è avvenuto un incidente che ha coinvolto un ragazzo di 22 anni che si trovava da solo alla guida del motociclo: la corsa in ospedale non è servita a nulla col ragazzo che è morto per le gravi ferite riportate.