Ultime Notizie Serie A: parla Gabbiadini, Pinamonti vuole la Nazionale

Ore 10.05 – Napoli, solo una bronchite per Zielinski: oggi i tamponi decisivi alla squadra –Per Zielinski si tratterebbe solo di una bronchite. Oggi i tamponi decisivi in casa Napoli. La notizia

Ore 9.15 – Sampdoria, Gabbiadini: «D’Aversa bravo a tenerci tranquilli. Spero nella Nazionale» – L’attaccante della Sampdoria Gabbiadini ha parlato dell’ottimo momento in fase realizzativa che sta vivendo. Le parole

Ore 8.40 – Empoli, Pinamonti segna e ora sogna anche la Nazionale – Pinamonti è l’attaccante d’oro dell’Empoli di Andreazzoli. E adesso punta la Nazionale di Mancini. La notizia

Ore 8.20 – Lo scandalo dei sorteggi Champions League: Ceferin ora si dimetta – Il 2021 da incubo della UEFA si chiude con il clamoroso scandalo dei sorteggi Champions League: Ceferin adesso si assuma le proprie responsabilità. L’editoriale