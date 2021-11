Ultime Notizie Serie A: Milan in apprensione per Rebic, le parole di Dionisi

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 19.25 – Infortunio Osimhen: forte colpo alla testa per il bomber del Napoli – Infortunio Osimhen: forte colpo alla testa per l’attaccante del Napoli, a seguito di uno scontro con Skriniar. La situazione

Ore 18.35 – Sampdoria, D’Aversa: «Prestazione da uomini veri» – Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match contro la Salernitana: le sue dichiarazioni. Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match contro la Salernitana: le sue dichiarazioni. L’intervista

Ore 18.20 – Venezia, Zanetti a DAZN: «Partita sofferta. Siamo stati intelligenti» – Le parole di mister Zanetti del Venezia dopo la bellissima vittoria contro il Bologna, grazie alla rete decisiva di Okereke. Le parole

Ore 18.10 – Bologna, Mihajlovic: «Dominio totale. Mi rode aver perso» – Al termine della sfida fra Bologna e Venezia ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic. L’intervista

Ore 18.05 – Juventus, Dybala sul rientro: «Sto bene, ecco quando torno» – Dybala, presente alle ATP Finals, ha annunciato ai microfoni di Sky Sport anche quando rientrerà. Le dichiarazioni

Ore 17.55 – Salernitana, Colantuono: «Partita compromessa in tre minuti» – Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato al termine del match contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni. Le parole

Ore 16.05 – Cagliari, Mazzarri: «Ci sono note positive, volevamo vincere a tutti i costi» – Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con il Sassuolo. Le parole

Ore 15.55 – Sassuolo, Dionisi: «Errori inaccettabili, dobbiamo lavorare sulla gestione» – Le parole del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi dopo il pareggio per 2-2 ottenuto contro il Cagliari. L’intervista

Ore 15.45 – Conferenza stampa Juric: «Da qui a Natale capiremo i nostri veri obiettivi» – Ivan Juric, allenatore del Torino, ha analizzato in conferenza stampa la partita di domani contro l’Udinese. Le parole

Ore 14.15 – Napoli, Zanoli positivo al Covid: il comunicato del club – Il Napoli, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato la positività al Covid del giovane Alessandro Zanoli. La situazione

Ore 13.25 – Conferenza stampa Andreazzoli: «Verona esame importante, dobbiamo concretizzare di più» – Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha analizzato in conferenza stampa la sfida di domani con il Verona. Le parole

Ore 12.15 – Infortunio Rebic, Milan in apprensione: le condizioni del croato – Infortunio Rebic, il croato è rimasto fermo contro la Fiorentina e starà fermo per tanto tempo ancora. Le condizioni

Ore 11.15 – Infortunio Danilo: out per le prossime due partite. Rientro contro la Salernitana? – Infortunio Danilo: probabilmente il laterale brasiliano salterà le prossime due partite. Da capire quando potrà rientrare. Il punto

Ore 10.35 – Napoli, massima cautela dopo Politano: giro di tamponi a Milano questa mattina – Nuovo giro di tamponi effettuato dal Napoli di Spalletti, a Milano, dopo la positività a l Covid-19 di Matteo Politano. La situazione

Ore 10.25 – Roma, Cristante e Villar in isolamento per 10 giorni: squadra in bolla – Bryan Cristante e Gonzalo Villar dovranno osservare un periodo d’isolamento di 10 giorni mentre la squadra starà in bolla. La notizia

Ore 10.00 – Colloquio Spalletti-Lozano – Ieri mattina è andato in scena un lungo colloquio tra il tecnico del Napoli e l’attaccante messicano. Ecco cosa è successo.

Ore 9.40 – D’Aversa parla di Ramirez – Il tecnico della Sampdoria non vuole parlare di mercato e del possibile ritorno di Gaston Ramirez. Le sue parole.

Ore 9.30 – Infortunio Felipe Anderson – Problema al polpaccio sinistro per l’esterno brasiliano. Le sue condizioni saranno da valutare in vista della Lokomotiv.

Ore 9.00 – Parla il regista Sorrentino – Paolo Sorrentino, regista e tifoso del Napoli, ha parlato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

Ore 8.40 – Adani gioca Inter-Napoli – Lele Adani ha “giocato” sulle pagine de La Gazzetta dello Sport Inter-Napoli. Le sue parole.

Ore 8.30 – Vlahovic fa sognare Firenze – L’attaccante serbo ha steso il Milan con una doppietta e fatto sognare Firenze con un’esultanza ma il futuro sembra segnato. Le ultime.