Ultime Notizie Serie A: Luis Alberto, Piatek vuole altri gol

17.15 – Lazio in ansia per Luis Alberto – Nel prossimo turno c’è il derby contro la Roma, a Formello cerca di recuperare Luis Alberto ma oggi è rimasto a riposo. Le condizioni

15.30 – Piatek mira Inter e Milan – «Cerco un gol contro le due milanesi»: parola di Piatek, l’attaccante della Fiorentina in vista del finale dei stagione. Le dichiarazioni

13.00 – Dubbio Brozovic per l’Inter – Ancora una seduta differenziato per il centrocampista, Inzaghi cercherà di recuperarlo per la sfida contro la Fiorentina. Le ultime

11.15 – Juric sfida il Genoa – Il Torino sarà impegnato nell’anticipo contro il Grifone, Juric cerca di ripartire: «Sarà una sfida difficile, da gennaio sono ripartiti». Le sue parole

10.00 – Nuovo stop per Nandez – L’uruguayano del Cagliari si è fermato, Nandez si è procurato un infortunio al ginocchio. C’è da definire il percorso riabilitativo. Le condizioni