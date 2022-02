Ultime Notizie Serie A: la furia di Mourinho, Giroud non si ferma più

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ore 10.05 – Napoli, Koulibaly carico: è pronto a riprendersi il primo posto – Il difensore azzurro Koulibaly è tornato a Napoli, con l’Inter ci sarà ed è pronto a prendersi il primato. La notizia

Ore 9.15 – Inter Napoli, Bergomi: «Match importante, ma non decisivo. Osimhen fondamentale» – L’ex nerazzurro Bergomi ha parlato in vista della sfida scudetto tra Inter e Napoli in una intervista a Il Mattino. Le parole

Ore 8.40 – Roma, l’accusa di Mourinho alla squadra: «Non avete le pa**e, andate a giocare in C» – Dopo Inter-Roma di Coppa Italia, l’allenatore giallorosso Mourinho avrebbe attaccato duramente la sua squadra. La notizia

Ore 8.20 – Giroud non si ferma più, addio maledizione della numero 9 – Seconda doppietta consecutiva per Olivier Giroud, la maglia numero 9 del Milan forse non è più una maledizione. L’editoriale