UFFICIALE – Il Milan ha ceduto il calciatore: dettagli e cifre dell’affare

Ufficiale, arriva l’annuncio del Milan! Il giocatore è stato ceduto. Cifre e dettagli dell’affare

In attea del comunicato ufficiale della cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, arriva l’ufficialità del trasferimento di Marco Pellegrino al Boca Juniors. Il Milan si riserva anche una percentuale sulla futura rivendita.

Marco Pellegrino lascia il Milan a titolo definitivo e va al Boca Juniors per 4,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Il difensore centrale non ha mai trovato spazio in rossonero e dopo esperienza in prestito viene ceduto definitivamente.