Theo Hernandez vuole l’Atletico Madrid, accordo trovato: il Milan non abbassa le richieste

Theo Hernandez, il Milan non abbassa le richieste per il terzino francese. Svelata la cifra richiesta all’Atletico Madrid

La situazione legata al futuro di Theo Hernandez al Milan si sta delineando con contorni sempre più definiti e complessi. Secondo quanto rivelato dal celebre esperto di mercato Fabrizio Romano tramite il suo profilo X, il terzino francese è attualmente in trattative con l’Atletico Madrid, club dove Theo ha già militato nelle giovanili.

Questa mossa dei Colchoneros arriva dopo che Theo Hernandez ha categoricamente rifiutato l’offerta pervenutagli dall’Al Hilal domenica scorsa. Il club saudita aveva raggiunto un accordo con il Milan per una cifra considerevole, stimata in 35 milioni di euro, un’operazione che avrebbe garantito una plusvalenza significativa ai rossoneri. Tuttavia, la volontà del giocatore di rimanere in Europa e competere ad alti livelli ha prevalso sull’aspetto economico, facendo sfumare il trasferimento in Arabia Saudita.

Le trattative tra Theo Hernandez e l’Atletico Madrid sono in corso con il suo staff. Tuttavia, Romano sottolinea che, al momento, nessuna proposta del club spagnolo è ancora all’altezza delle aspettative economiche del Milan. I rossoneri, forti dell’accordo già concluso con l’Al Hilal, insistono su una cifra importante per cedere il loro talentuoso laterale. Questo pone l’Atletico in una posizione di dover alzare la propria offerta per convincere il Milan a lasciar partire il giocatore.

La posizione del Milan è chiara: pur non volendo trattenere un giocatore scontento, non intende svendere Theo Hernandez, soprattutto dopo aver già incassato un potenziale accordo da 35 milioni. La trattativa si preannuncia quindi serrata, con i rossoneri che tenteranno di massimizzare il guadagno dalla cessione, mentre l’Atletico Madrid dovrà trovare la chiave per sbloccare la situazione. Il futuro di Theo Hernandez, dunque, è ancora tutto da scrivere, con un braccio di ferro tra i club che si preannuncia intenso.