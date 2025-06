Theo Hernandez, il Milan ha un’idea chiara: la mossa del club. Prezzo stabilito

Theo Hernandez – Milan, spunta una situazione che fa discutere!

La situazione tra Theo Hernandez e il Milan si sta complicando sempre di più, con il club rossonero che sembra determinato a cedere il talentuoso terzino francese in questa sessione di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe già offerto il giocatore a diversi top club europei, tra cui il Paris Saint-Germain, ma senza riscontrare un reale interesse.

Il prezzo fissato dal Milan per il cartellino di Theo Hernandez si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra che i rossoneri considerano adeguata per un giocatore del suo calibro, nonostante una stagione altalenante. Tuttavia, a quanto pare, questa valutazione non ha convinto le potenziali acquirenti, inclusi i campioni di Francia, che al momento non sembrano disposti a investire tale somma per il terzino.

Questa dinamica crea una situazione spinosa per il Milan. Da un lato, il club è consapevole che il contratto di Theo Hernandez scade nel 2026 e, in assenza di un rinnovo (che appare sempre più improbabile), il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno è concreto. Dall’altro, la difficoltà nel trovare acquirenti disposti a soddisfare le richieste economiche dei rossoneri rende la cessione un’operazione non così scontata.

Per il momento, dunque, il futuro di Theo Hernandez rimane avvolto nell’incertezza. Il Milan cercherà di trovare una soluzione che permetta di monetizzare al meglio la sua partenza, ma la mancanza di offerte concrete e l’apparente disinteresse di club come il PSG complicano notevolmente i piani. Resta da vedere se nelle prossime settimane emergeranno nuove pretendenti o se il Milan sarà costretto a rivedere le proprie pretese economiche per sbloccare la situazione.