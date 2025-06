Zinchenko, opzione per il Milan: se parte Theo Hernandez. Un elemento agevola l’affare

Zinchenko dall’Arsenal può essere un’opzione per la fascia sinistra in caso di addio di Theo Hernandez in questa sessione

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è sempre più in bilico, e il club rossonero sta già esplorando diverse opzioni per il ruolo di terzino sinistro. Tra i nomi che circolano, secondo quanto riportato da Sky Sport, spicca quello di Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal. L’esterno ucraino è un profilo che interessa al Milan, soprattutto in virtù della sua situazione contrattuale.

Zinchenko, infatti, è legato ai Gunners da un contratto con scadenza fissata per il 2026. Questo aspetto, come sottolineato dalle fonti di Sky Sport, potrebbe giocare un ruolo cruciale nella valutazione del cartellino. Avere un solo anno di contratto rimanente al termine della prossima stagione rende il giocatore potenzialmente più accessibile dal punto di vista economico, in quanto l’Arsenal potrebbe essere spinto a cederlo per evitare di perderlo a parametro zero.

L’idea di portare Zinchenko a Milano si inserisce in un contesto di possibile rivoluzione sulla fascia sinistra, con Theo Hernandez che sembra destinato a lasciare i rossoneri, nonostante il rifiuto all’Al-Hilal e le difficoltà con l’Atletico Madrid. L’ucraino, forte della sua esperienza in Premier League sia con l’Arsenal che con il Manchester City di Guardiola, dove ha collezionato oltre 100 presenze, rappresenterebbe un profilo di sicuro affidamento per il Milan. La sua versatilità, che gli permette di giocare sia come terzino che come centrocampista, aggiunge un ulteriore valore alla sua candidatura.

Sebbene la trattativa sia ancora nelle fasi preliminari e legata a doppio filo all’eventuale cessione di Theo Hernandez, l’opzione Zinchenko è concreta e viene valutata con attenzione dalla dirigenza rossonera. La scadenza contrattuale e il possibile “prezzo ribassato” lo rendono un obiettivo particolarmente interessante per il Milan, alla ricerca di un rinforzo di qualità e con esperienza internazionale per la corsia mancina.