Uefa Youth League, calendario e formato della competizione

Sono stati svelati tutti i dettagli sulla prossima Youth League 2021/22. Le semifinali e la finale si giocano, come sempre, al Colovray Stadium di Nyon

La UEFA Youth League ritorna nel 2021/22 con 64 squadre in competizione per il titolo vinto l’ultima volta dal Real Madrid nell’agosto 2020.

Le squadre saranno divise in due percorsi in autunno: il percorso della UEFA Champions League e il percorso dei campionati nazionali. Entrambi verranno sorteggiati ad agosto e inizieranno a settembre.

Le compagini si riuniranno per la fase a eliminazione diretta, dagli spareggi dell’8 e 9 febbraio alla fase finale del torneo a quattro squadre a Nyon tra il 22 e il 25 aprile. L’elenco completo dei contendenti in entrambi i percorsi sarà confermato al termine degli spareggi di UEFA Champions League il 25 agosto.

I 32 club che si sfideranno nel percorso UEFA Champions League saranno quelli che prenderanno parte alla fase a gironi della competizione senior. A loro si uniscono i 32 campioni nazionali giovanili delle federazioni di livello più alto la cui squadra senior non partecipa alla fase a gironi della UEFA Champions League, prendendo parte al percorso dei campioni nazionali. I gironi del percorso UEFA Champions League saranno gli stessi della competizione senior.

Le vincitrici dei gironi passeranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde andranno agli spareggi. Le squadre del percorso campioni nazionali si sfidano in due turni di andata e ritorno a eliminazione diretta. Le eventuali otto vincitrici del secondo turno passano agli spareggi. La fase a eliminazione diretta consiste in sfide una tantum a partire dagli spareggi, in cui le otto vincitrici del percorso Campioni nazionali affronteranno ciascuna una delle otto seconde dei gironi del percorso UEFA Champions League.

Le otto vincitrici degli spareggi si uniscono poi alle otto vincitrici dei gironi del percorso di UEFA Champions League negli ottavi di finale. Le semifinali e la finale si giocano, come sempre, al Colovray Stadium di Nyon, città svizzera della UEFA.

Percorso UEFA Champions League

Fase a gironi, sorteggio: 26 agosto, Istanbul

Giornata 1: 14/15 settembre

Giornata 2: 28/29 settembre

Giornata 3: 19/20 ottobre

Giornata 4: 2/3 novembre

Giornata 5: 23/24 novembre

6a giornata: 7/8 dicembre

Percorso Campioni Nazionali : Sorteggio: 31 agosto, Nyon

Andata 1° turno: 29 settembre

Ritorno 1° turno: 20 ottobre

Andata 2° turno: 3 novembre

Ritorno 2° turno: 24 novembre

Fase a eliminazione diretta Sorteggio spareggi: 14 dicembre, Nyon

Spareggi: 8/9 febbraio

Sorteggio ad eliminazione diretta (dagli ottavi di finale): 14 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 1/2 marzo

Quarti di finale: 15/16 marzo

Semifinali: 22 aprile, Stadio Colovray, Nyon

Finale: 25 aprile, Stadio Colovray, Nyon