Uefa, gli Europei 2021 potrebbe svolgersi in un solo paese

UEFA – Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, al Munchner Merkur ha parlato dei prossimi Europei.

«So che il presidente Ceferin, si sta chiedendo se non sia il caso, visto che la pandemia è ancora in atto, di far svolgere gli Europei in una sola nazione con un protocollo sanitario molto rigido.

La UEFA dovrà prendere una decisione nelle prossime settimane su come e dove dovrebbe svolgersi il torneo. Non sarà facile, ma Ceferin e la federazione prenderanno la decisione giusta con grande attenzione e considerazione».