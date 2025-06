Udogie Milan, l’ex Udinese primo nome per il post Theo Hernandez! Un aspetto spaventa Tare: ecco quale

Udogie Milan, l’esterno ex Udinese attualmente al Tottenham è il primo nome per l’eventuale sostituzione di Theo Hernandez

Il calciomercato Milan si prepara a un’estate di mercato che si preannuncia ricca di colpi di scena, con l’obiettivo di rafforzare una rosa che in questa stagione ha mostrato alcune lacune. Le recenti dichiarazioni di Paolo Paganini a “Maracanà”, nel pomeriggio di TMW Radio, hanno acceso i riflettori su possibili innesti e cessioni, in particolare per quanto riguarda la difesa e il centrocampo rossonero.

Il Futuro di Theo Hernandez e l’Ipotesi Udogie

Uno dei nomi caldi emersi dalle parole di Paganini è quello di Destiny Udogie. Il talentuoso esterno dell’Udinese, attualmente al Tottenham, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per la fascia sinistra del Milan, soprattutto alla luce di un rendimento non sempre brillante di Theo Hernandez nell’ultima annata. “Theo Hernandez ha lasciato a desiderare come rendimento quest’anno”, ha affermato Paganini, sottolineando come il terzino francese “a gennaio aveva anche accettato una proposta del Como, poi rifiutata dal calciatore”. Questa rivelazione apre scenari inaspettati sul futuro di Hernandez, un pilastro del Milan degli ultimi anni ma il cui rendimento altalenante potrebbe spingere la dirigenza a valutare alternative. L’idea Udogie, pur essendo ancora a livello di “idea”, come specificato da Paganini, suggerisce un’attenzione del Milan verso profili giovani e di prospettiva, capaci di garantire sia qualità che dinamismo sulla corsia esterna. L’eventuale arrivo di Udogie non solo rinnoverebbe la fascia sinistra, ma potrebbe anche innescare un domino di mercato che porterebbe Theo Hernandez lontano da Milano, magari verso nuovi lidi in Premier League o altrove.

Centrocampo: La Priorità Assoluta e il Nodo Xhaka

Se la difesa desta preoccupazioni, è il centrocampo il reparto che, secondo Paganini, necessita del maggiore intervento. “Il reparto strategico è il centrocampo”, ha dichiarato l’esperto, evidenziando come la cessione di Reijnders, nonostante l’affare economico “lo ha fatto il City”, lasci un vuoto significativo nella mediana rossonera. La partenza dell’olandese, sebbene abbia garantito un’importante plusvalenza, impone al Milan di trovare un sostituto all’altezza per non indebolire un settore cruciale per la costruzione del gioco e la fase di non possesso.

Il primo obiettivo del direttore sportivo Tare sarebbe proprio quello di “trovare il sostituto” di Reijnders. In questo contesto, il nome di Granit Xhaka è emerso con forza. Il centrocampista svizzero, attualmente al Bayer Leverkusen, sarebbe nel mirino del Milan. Tuttavia, Paganini ha sollevato un’importante questione anagrafica: Xhaka “però ha 33 anni già”. Questa osservazione non è da sottovalutare, poiché l’età avanzata del giocatore potrebbe andare contro la politica del Milan di puntare su profili più giovani e con ampi margini di crescita. Se da un lato l’esperienza e la leadership di Xhaka sarebbero indubbiamente un valore aggiunto, dall’altro la sua età potrebbe limitarne la permanenza ad alto livello per un lungo periodo. La dirigenza rossonera dovrà quindi valutare attentamente il rapporto tra costi, benefici e prospettive a lungo termine prima di affondare il colpo per il centrocampista svizzero.

In sintesi, il Milan si trova di fronte a scelte importanti in questa sessione di calciomercato. Tra il possibile addio di Theo Hernandez e l’arrivo di un nuovo laterale come Udogie, e la priorità di rinforzare il centrocampo con un occhio all’esperienza di Xhaka, i tifosi rossoneri possono aspettarsi un’estate ricca di trattative e colpi di scena. La strategia sarà quella di bilanciare esperienza e gioventù, garantendo al contempo sostenibilità economica e competitività ad alti livelli.