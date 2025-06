Calciomercato Milan, spunta Udogie per il post Theo Hernandez: è la principale alternativa a quel profilo

Calciomercato Milan, per la fascia sinistra c’è anche Udogie del Tottenham: può essere il nome a sorpresa per il post Theo Hernandez

Il calciomercato Milan estivo continua a tenere banco, e in casa Milan la situazione di Theo Hernandez è tra le più osservate. Nonostante le voci e gli interessamenti, il talentuoso terzino francese sembra destinato a rimanere in rossonero, almeno per il momento. Se entro l’ultimo giorno della sessione di mercato non dovessero pervenire proposte concrete e convincenti, Theo Hernandez onorerà il suo contratto fino alla scadenza naturale.

Offerte Rifiutate e Scenari Mancati

Le settimane scorse hanno visto affiorare l’interesse di club di spicco. L’Al-Hilal, con la sua capacità economica, e l’Atletico Madrid, noto per il suo stile di gioco che potrebbe ben adattarsi a Hernandez, erano considerate destinazioni potenzialmente appetibili. Tuttavia, per ragioni diverse, nessuna di queste trattative si è concretizzata, lasciando il difensore francese a Milano. La fermezza del Milan nel voler trattenere uno dei suoi pilastri, unita forse alla volontà del giocatore di attendere l’offerta giusta, ha fatto sì che Theo rimanga, per ora, un punto fermo della difesa rossonera.

La Ricerca di un Potenziale Sostituto: Zinchenko e Udogie in Pole Position

Nonostante la permanenza di Hernandez sia lo scenario più probabile a breve termine, il Milan si sta già guardando intorno, pianificando il futuro. Il club è consapevole che una separazione, seppur non imminente, potrebbe concretizzarsi in futuro e si sta muovendo per identificare potenziali eredi. L’obiettivo numero uno, come noto da giorni, è Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal. Il duttile esterno ucraino, apprezzato per la sua visione di gioco e la sua capacità di ricoprire più ruoli, rappresenta una soluzione affascinante per la fascia sinistra. La sua esperienza in Premier League e la sua versatilità lo rendono un profilo di alto livello.

Tuttavia, sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare non c’è solo il nome di Zinchenko. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta valutando anche un’opzione italiana di grande prospettiva: Destiny Udogie del Tottenham. Il quotidiano sportivo titola “Udogie per Theo”, sottolineando l’interesse concreto per il giovane talento. L’esterno degli Spurs piace molto a Casa Milan, ma il suo cartellino ha un costo decisamente superiore rispetto a quello di Zinchenko. La differenza di prezzo è giustificata dalla sua giovane età: Udogie è infatti più giovane di sei anni rispetto all’ucraino. Questo fattore anagrafico potrebbe rendere l’investimento più significativo ma anche più redditizio a lungo termine, considerando il suo ampio margine di miglioramento e la possibilità di diventarne un titolare per molti anni.

In attesa di capire quali saranno gli sviluppi sul fronte Theo Hernandez, il Milan dimostra di avere una chiara strategia: mantenere i propri talenti ma al contempo esplorare soluzioni di alto livello per ogni eventualità futura.