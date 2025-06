Calciomercato Milan, non tramonta la pista Vlahovic per Theo Hernandez: cosa sta succedendo nelle ultime ore. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Un’operazione che avrebbe del clamoroso, capace di scuotere le fondamenta del calciomercato italiano. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Juventus e Milan starebbero seriamente pensando a uno scambio alla pari tra due dei loro uomini simbolo: Dusan Vlahovic in rossonero e Theo Hernandez in bianconero. Un’ipotesi che, seppur complessa, risolverebbe diverse problematiche per entrambi i club.

Il punto di partenza è la situazione contrattuale dei due giocatori. Entrambi, infatti, si trovano con il contratto in scadenza nel giugno 2026, il che li rende potenzialmente “esuberi di lusso” che i rispettivi club rischiano di perdere a parametro zero tra un anno. Questa urgenza spinge le dirigenze a trovare una soluzione che permetta di monetizzare o, come in questo caso, di scambiare asset di pari valore evitando minusvalenze.

Per il Milan di Massimiliano Allegri, l’arrivo di Vlahovic rappresenterebbe un tassello fondamentale per il reparto offensivo. Allegri, che ha già allenato il serbo alla Juventus, lo considera l’attaccante ideale per il suo sistema di gioco, capace di garantire gol e un riferimento offensivo di primissimo livello. La sua presenza colmerebbe un vuoto che i rossoneri cercano di riempire da tempo.

Dall’altra parte, la Juventus, con la probabile partenza di Vlahovic, si ritroverebbe con un Theo Hernandez che andrebbe a rinforzare in maniera significativa la corsia sinistra, sia in una difesa a quattro che in un centrocampo a cinque. Le sue doti di spinta, la velocità e la capacità di creare superiorità numerica lo renderebbero un’arma preziosa per la manovra bianconera.

L’operazione, valutata da Sportmediaset intorno ai 30 milioni di euro per entrambi, non è ancora una trattativa definita, ma i contatti tra le parti ci sarebbero e la volontà di parlarsi è il primo passo. Il nodo principale rimane l’ingaggio dei due calciatori, ma l’idea che un’operazione del genere possa soddisfare le esigenze tecniche ed economiche di entrambe le squadre rende questo scambio un’ipotesi più che suggestiva.