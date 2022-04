Udogie: «Che emozione segnare a San Siro. Non l’ho presa di mano»

L’esterno dell’Udinese Udogie intervistato da The Italian Football è tornato sull’episodio del gol contro il Milan

L’esterno dell’Udinese Udogie intervistato da The Italian Football è tornato sull’episodio del gol contro il Milan:

RONALDINHO – «Sono cresciuto guardando il Milan, ero davvero un grande tifoso. Ronaldinho era il mio giocatore preferito, ho inziato a seguire i rossoneri per lui, per le sue skills, per come giocava… Faceva sembrare tutto così facile, amavo guardarlo giocare, mi ha fatto innamorare del calcio»

GOL A SAN SIRO – «Sul gol segnato a San Siro contro il Milan: “Una grande sensazione segnare contro il Milan quest’anno, in uno stadio così grande e con una storia immensa come San Siro. È stato molto bello. Era irregolare? No, non l’ho presa di mano»